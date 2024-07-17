Ростовская АЭС вернула в работу энергоблок №1

Ростовская АЭС смогла запустить энергоблок №1. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росэнергоатома».

«Ростовская АЭС в кратчайшие сроки включила энергоблок №1 в сеть. К 05:45 утра 17 июля блок несет полную нагрузку в 1000 мегаватт», — уточнили представители концерна.

Накануне сообщалось, что сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах. В 17:00 по московскому времени Минэнерго объявило о снижении объема временных ограничений на энергосистему Юга на 500 МВт.

В Ростовской области частично обесточен Ростов-на-Дону: затронуты Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. На западе города уже начали подключать абонентов к электросети.

В Краснодарском крае часть потребителей Краснодара и окрестностей временно ограничены в электроснабжении. Проблемы с электричеством затронули около 40% энергосистемы города, но большинство светофоров уже работают.

Ростовская АЭС расположена в 16 км от города Волгодонска Ростовской области на берегу Цимлянского водохранилища. Электрическая мощность четырех действующих энергоблоков составляет 4071 МВт. Четвертый энергоблок был введен в эксплуатацию в 2018 году.

Ранее на Украине оценили последствия в случае взрыва на Запорожской АЭС.