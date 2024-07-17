В ВОЗ рассказали о возникновении новой пандемии

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о возможности новой пандемии, которая может вспыхнуть в мире в любой момент. Об этом пишет ТАСС.

Выступая в Женеве на заседании Межправительственного переговорного органа (МППО), который работает над соглашением о предотвращении пандемий, он подчеркнул, что следующая пандемия может наступить неожиданно и не будет ждать.

Гебрейесус назвал разрабатываемый документ МППО «соглашением поколений» и отметил важность проделанной работы этим органом. Он выразил надежду на достижение консенсуса по важным вопросам в ближайшее время.

Заседание МППО состоялось 16-17 июля в Женеве. Планировалось завершить работу над проектом до 77-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, однако полномочия органа были продлены на год. Ожидается, что окончательные результаты будут представлены на 78-й Всемирной ассамблее здравоохранения в 2025 году или на специальной сессии до конца 2024 года.

Гебрейесус также призвал все страны усилить контроль за птичьим гриппом, обратив внимание на случаи заражения в Камбодже и США. Он напомнил о важности регулярной вакцинации от COVID-19 для групп риска, таких как люди старше 60 лет и медицинский персонал. Согласно данным ВОЗ, еженедельно от COVID-19 умирают в среднем 1,7 тысячи человек по всему миру.

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