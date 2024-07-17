Российская авиакомпания возобновит полеты из Москвы в Гавану

Авиакомпания «Россия» собирается возобновить рейсы Москва --Гавана (Куба). Об этом сообщил официальный представитель авиакомпании ТАСС.

С 13 октября эти трансатлантические перелеты должны возобновиться.

«Авиакомпания «Россия» возобновит полетную программу из Москвы в Гавану с 13 октября. Авиабилеты уже доступны в продаже на рейсы по воскресеньям», — рассказали в авиакомпании.

Несколько дней назад Минтранс поручил ускорить предполетные процедуры в московском аэропорту. Во время выездного совещания в Шереметьево чиновники министерства транспорта РФ рассмотрели работу аэропорта и авиакомпании «Аэрофлот» в условиях повышенного спроса. В итоге заместитель министра транспорта Владимир Потешкин поручил руководству аэропорта и «Аэрофлота» в ближайшее время проработать дополнительные меры, чтобы ускорить предполетные процедуры для пассажиров. Например, подготовить алгоритм для прохождение регистрации для пассажиров с детьми.

Также россиянам объяснили, что прямые рейсы на другой популярный курорт — Бали из России не запускаются из-за страха вторичных санкций по отношению к индонезийским и другим иностранным компаниям.

Ранее сообщалось, что в российские самолеты стали чаще врезаться птицы.