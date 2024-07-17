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Право пересдачи ЕГЭ сохранится и в следующих учебных годах

Рособрнадзор: право пересдачи ЕГЭ сохранится и в следующих учебных годах

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Виталий Аньков/РИА Новости

Право пересдачи одного из предметов единого государственного экзамена (ЕГЭ) сохранится и в следующих учебных годах. Об этом в интервью РИА Новости сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он отметил, что, судя по тому, как и в какие сроки прошел по новым правилам ЕГЭ, все было осуществлено правильно. Музаев подчеркнул, что дополнительные дни для пересдачи экзамена нормативно закреплены, правила установлены и менять их не будут. После 2024 года данная практика, которая является поручением президента страны, будет продолжена.

До этого сообщалось, что Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) в этом году получила всего 58 обращений с просьбой отменить единый государственный экзамен.

2 июля первый заместитель главы парламентского комитета по просвещению Яна Лантратова заявила, что ГД РФ планирует осенью рассмотреть законопроект об отмене ЕГЭ. Первое чтение запланировано на октябрь.

Ранее президент РФ Владимир Путин призвал совершенствовать механизм ЕГЭ.

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