Террористическая угроза сохраняется в Приднестровье

Глава непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский сообщил о сохраняющейся террористической угрозе в регионе и остающейся напряженной обстановке. Об этом он рассказал РИА Новости.

«Ситуация остается напряженной, поскольку есть негативные факторы. Первый — сохраняющаяся террористическая угроза Приднестровью. Начавшаяся в 2022 году серия нападений на различные объекты на территории республики, к сожалению, продолжилась в этом году атаками дронов на наши воинские части», — отметил Красносельский.

Лидер Приднестровья также подчеркнул, что безопасности уделяется особое внимание по понятным причинам. Международное сообщество, включая профильные международные организации, продолжает игнорировать угрозы терактов в Приднестровье, добавил он.

Непризнанное государство Приднестровье расположено преимущественно на левом берегу Днестра, включает в себя также город Бендеры на правом берегу. Выхода к морю не имеет. По данным переписи 2015 года, население Приднестровья составляло 475 665 человек и состояло из молдаван, украинцев и русских примерно в равном соотношении.

Ранее Молдавия отвергла мирное предложение Приднестровья.