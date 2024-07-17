Стало известно, сколько времени займет экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье

Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы под Коломной займет месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что для того, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и жертв будут готовы в течение месяца.

17 июля газета «Известия» сообщала, что предварительная версия крушения Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов.

До этого спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Ранее в Росавиации заявили о соответствии полета разбившегося SSJ 100 его плану.