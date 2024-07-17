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Стало известно, сколько времени займет экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы в Подмосковье

РИА Новости: экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы под Коломной займет месяц

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Московская межрегиональная транспортная прокуратура

Экспертиза ДНК жертв авиакатастрофы под Коломной займет месяц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Отмечается, что для того, чтобы точно установить принадлежность останков тел, у родственников пилотов эксперты возьмут анализы для проведения ДНК-экспертизы. Результаты ДНК-экспертиз по анализам родственников и жертв будут готовы в течение месяца.

17 июля газета «Известия» сообщала, что предварительная версия крушения Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов.

До этого спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Ранее в Росавиации заявили о соответствии полета разбившегося SSJ 100 его плану.

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Крушение «Суперджета»
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