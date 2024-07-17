Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах

Первый энергоблок на Ростовской АЭС был отключен 16 июля из-за проблем с турбогенератором, что привело к временным ограничениям потребления энергии на 1,5 ГВт в энергосистеме Юга России. Об этом пишет РБК.

В 17:00 по московскому времени Минэнерго объявило о снижении объема временных ограничений на энергосистему Юга на 500 МВт.

В Ростовская области частично обесточен Ростов-на-Дону: затронуты Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. На западе города уже начали подключать абонентов к электросети.

В Краснодарском крае часть потребителей Краснодара и окрестностей временно ограничены в электроснабжении. Проблемы с электричеством затронули около 40% энергосистемы города, но большинство светофоров уже работают.

В Ставропольском крае потребление временно снижено на 140 МВт, с отключениями в нескольких территориях. В Пятигорске и других поселках частично отключены потребители.

В Кабардино-Балкарии Нальчик и некоторые районы временно лишены электричества.

В Дагестане в городах Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт и другие районы введены в график частичных ограничений потребления.

Известно также, что проблемы с электричеством затрагивают Карачаево-Черкесию, но конкретные районы не уточняются.

Помимо этого из-за высоких температур в Севастополе введены временные отключения для устранения перегрузки сетей за пределами полуострова. Возможны кратковременные перебои со светом в некоторых населенных пунктах из-за аномальных погодных условий.

Ранее в Ленобласти 10 тысяч человек лишились света из-за грозы.