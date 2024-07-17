Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сбой на Ростовской АЭС вызвал проблемы с электричеством в семи регионах

Люди в Дагестане и Кабардино-Балкарии оказались без электричества

close
100%
Shutterstock/Creative Cat Studio

Первый энергоблок на Ростовской АЭС был отключен 16 июля из-за проблем с турбогенератором, что привело к временным ограничениям потребления энергии на 1,5 ГВт в энергосистеме Юга России. Об этом пишет РБК.

В 17:00 по московскому времени Минэнерго объявило о снижении объема временных ограничений на энергосистему Юга на 500 МВт.

В Ростовская области частично обесточен Ростов-на-Дону: затронуты Центр, Западный жилой массив и микрорайон Александровка. На западе города уже начали подключать абонентов к электросети.

В Краснодарском крае часть потребителей Краснодара и окрестностей временно ограничены в электроснабжении. Проблемы с электричеством затронули около 40% энергосистемы города, но большинство светофоров уже работают.

В Ставропольском крае потребление временно снижено на 140 МВт, с отключениями в нескольких территориях. В Пятигорске и других поселках частично отключены потребители.

В Кабардино-Балкарии Нальчик и некоторые районы временно лишены электричества.

В Дагестане в городах Дербент, Хасавюрт, Кизилюрт и другие районы введены в график частичных ограничений потребления.

Известно также, что проблемы с электричеством затрагивают Карачаево-Черкесию, но конкретные районы не уточняются.

Помимо этого из-за высоких температур в Севастополе введены временные отключения для устранения перегрузки сетей за пределами полуострова. Возможны кратковременные перебои со светом в некоторых населенных пунктах из-за аномальных погодных условий.

Ранее в Ленобласти 10 тысяч человек лишились света из-за грозы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами