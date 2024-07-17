Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названа возможная причина катастрофы SSJ-100 под Коломной

«Известия»: техошибка могла стать причиной катастрофы SSJ-100 под Коломной

close
100%
СК РФ/РИА Новости

Предварительная версия крушения Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в результате неправильной установки датчиков угла атаки пилотам показывались неправильные показания в наборе высоты. Это привело к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания. В результате получилось так, что сама система и направила самолет в землю, подчеркивает издание.

Специалисты в отрасли отметили, что у пилотов не было времени распознать подобный отказ и выйти из пикирования, чтобы избежать столкновения с землей.

До этого спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Ранее завершились поисковые работы на месте крушения самолета SSJ-100.

Все новости на тему:
Крушение «Суперджета»
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами