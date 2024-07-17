Названа возможная причина катастрофы SSJ-100 под Коломной

Предварительная версия крушения Superjet «Газпром авиа» под Коломной — неправильная установка двух из четырех датчиков угла атаки во время техобслуживания с отклонением примерно в пять градусов. Об этом сообщается на сайте газеты «Известия» со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что в результате неправильной установки датчиков угла атаки пилотам показывались неправильные показания в наборе высоты. Это привело к несвоевременной активации системы защиты, которая предохраняет самолет от выхода на режимы сваливания. В результате получилось так, что сама система и направила самолет в землю, подчеркивает издание.

Специалисты в отрасли отметили, что у пилотов не было времени распознать подобный отказ и выйти из пикирования, чтобы избежать столкновения с землей.

До этого спецкомиссия завершила расшифровку черных ящиков разбившегося под Коломной самолета Sukhoi Superjet 100 и определила приоритетную версию катастрофы. По данным СМИ, самолет рухнул из-за человеческого фактора: на заводе неправильно установили два из четырех датчиков с отклонением примерно в пять градусов. В такой ситуации у пилотов просто не было шанса успеть что-то предпринять. Как рассказал в беседе с «Газетой.Ru» авиаэксперт Андрей Литвинов, такое уже было на Airbus компании Lufthansa, который летел из Испании в Германию.

Ранее завершились поисковые работы на месте крушения самолета SSJ-100.