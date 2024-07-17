Очевидец рассказал, кого ликвидировали вблизи съезда республиканцев в Милуоки

Американские полицейские ликвидировали мужчину с ножом недалеко от съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщает ТАСС.

Один из очевидцев рассказал, что человек, в которого стреляли полицейские, был бездомным. Отмечается, что он страдал биполярным расстройством. Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они начали в него стрелять.

Место происшествия находится в трех километрах от арены Fiserv Forum.

Fox News 6, ссылаясь на источники, сообщал, что в Милуоки примерно в полутора километрах от зоны безопасности вокруг места проведения Национального съезда Республиканской партии полицейский выстрелил в неизвестного. По данным журналистов, полицейский прибыл в Милуоки из города Колумбус из штата Огайо. На место прибыла бригада судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Виктор Медведчук направил Трампу письмо после покушения.