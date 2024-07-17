Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Очевидец рассказал, кого ликвидировали вблизи съезда республиканцев в Милуоки

ТАСС: ликвидированный недалеко от съезда республиканцев был вооружен ножом

close
100%
Shutterstock

Американские полицейские ликвидировали мужчину с ножом недалеко от съезда Республиканской партии США в городе Милуоки (штат Висконсин). Об этом сообщает ТАСС.

Один из очевидцев рассказал, что человек, в которого стреляли полицейские, был бездомным. Отмечается, что он страдал биполярным расстройством. Когда он приблизился к полицейским и достал нож, они начали в него стрелять.

Место происшествия находится в трех километрах от арены Fiserv Forum.

Fox News 6, ссылаясь на источники, сообщал, что в Милуоки примерно в полутора километрах от зоны безопасности вокруг места проведения Национального съезда Республиканской партии полицейский выстрелил в неизвестного. По данным журналистов, полицейский прибыл в Милуоки из города Колумбус из штата Огайо. На место прибыла бригада судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, 13 июля произошло покушение на Дональда Трампа. В политика выстрелили несколько раз. После стрельбы он был уведен со сцены с окровавленным ухом и госпитализирован. После оказания помощи Трампа выписали из больницы.

Ранее Виктор Медведчук направил Трампу письмо после покушения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами