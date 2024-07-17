Россияне чаще всего бронируют пятизвездочные отели в Москве и Дубае

Чаще всего россияне бронируют пятизвездочные отели в Москве: на столицу приходится 41,1% от всех заказов внутри страны, а средняя стоимость суток в такой гостинице составляет 8 000 рублей. Это показало исследование OneTwoTrip, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

На втором месте оказался Санкт-Петербург с долей 14,3%. Провести ночь в отеле категории «пять звезд» там можно за 9 500 рублей. Третью строчку занял Эсто-Садок (5,0%); там проживание в гостинице с пятью звездами обойдется примерно в 14 000 рублей.

Также в список попали Краснодар (доля — 3,8%; стоимость ночи 9 500 рублей), Сочи (3,7%; 19 000 рублей), Ростов-на-Дону (2,5%; 10 000 рублей), Екатеринбург (2,4%; 14 500 рублей), Казань (2,2%; 20 000 рублей), Нижний Новгород (2,2%; 16 000 рублей) и Самара (1,2%; 12 000 рублей).

Среди зарубежных направлений самым популярным городом у путешественников, предпочитающих в высокий сезон останавливаться в пятизвездочных гостиницах, стал Дубай: 11,5% заказов приходится на этот эмират, а сутки проживания там стоят в среднем 10 000 рублей. Вторую строчку занял Стамбул с долей 8,7%; в любимом россиянами турецком городе можно остановиться за 6 600 рублей в день. Замыкает тройку лидеров Минск с долей 6,5%; ночь в пятизвездочном отеле столицы Белоруссии обойдется примерно в 13 000 рублей.

Кроме того, в топ-10 вошли Шанхай (доля — 3,6%; ночь стоит 5 500 рублей), Баку (3,5%; 5 000 рублей), Пекин (2,1%; 9 500 рублей), Бишкек (1,9%; 10 000 рублей), Астана (1,7%; 11 500 рублей), Тбилиси (1,6%; 9 200 рублей) и Батуми (1,5%; 5 300 рублей).

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