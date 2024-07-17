Москвичи рассказали, какая инфраструктура обязательно должна быть в новых ЖК

Выбирая квартиру в новом жилом комплексе, москвичи большое внимание уделяют окружающей инфраструктуре. Это показало исследование Level Group, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

По данным исследования, наиболее активные покупатели квартир в новых современных ЖК в черте города — москвичи 29-38 лет. Это означает, что именно на их предпочтения в большей степени ориентируются застройщики.

На первом месте с большим перевесом оказалась образовательная инфраструктура — ее указали как самую важную в 45% случаев.

«Наличие в жилом комплексе или в непосредственной близости школ, детских садов, а также близость вузов можно назвать одним из важнейших критериев. Любопытно, что отдельный запрос москвичей связан с инфраструктурой для семей с детьми в самом ЖК: опрошенные убеждены, что современные ЖК должны иметь собственные школы и детские сады (в 33% случаев)», — рассказали в пресс-службе компании.

На втором месте — детская инфраструктура: детские площадки, кружки, центры развития и прочее — ее участники опроса называют в 31% случаев.

Тема здоровья — медицинская инфраструктура — оказалась на третьем месте. В 26% случаев для москвичей важно иметь в ЖК собственные медицинские центры и стоматологию, а недалеко от дома — больницу.

На четвертом месте — экологическая инфраструктура. О ней опрошенные говорят в 24% случаев. Особенно выделяют наличие рядом благоустроенного парка — опять же с детскими площадками (27%), водоема — реки или пруда (21%) и леса (также 21%).

А вот спортивная и развлекательная инфраструктура для москвичей старше 28 лет уже отходит на второй план — их назвали важными для современного ЖК только в 19 и 15% случаев соответственно.

В более младшей возрастной категории ситуация меняется кардинально. Для молодых москвичей от 18 до 28 лет на первый план выходит развлекательная инфраструктура — о ней говорят в более чем 30% случаев. Образовательная инфраструктура у этой возрастной группы на втором месте (24%), медицинская — на третьем (23%), далее идут спортивная (22%), экологическая (21%), а вот детская оказалась на последнем месте — ее опрошенные назвали только в 15% случаев.

Если же взять более старшую возрастную группу (от 39 лет и выше), то значение образовательной инфраструктуры снижается незначительно — ее называют в 42% случаев. Также большое значение потенциальные покупатели придают медицинской и экологической инфраструктуре.

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