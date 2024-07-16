Пенсионер попал в больницу после встречи со змеей в Ленобласти

Пожилого мужчину, пострадавшего от укуса змеи в Ленобласти, госпитализировали в Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Накануне 68-летний житель поселка Ульяновка Тосненского района шел по тропинке неподалеку от своего дома и наткнулся на змею. Минувшей ночью его экстренно доставили в отделение токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Врачи диагностировали у пациента острое отравление ядом. Какая именно змея укусила мужчину, не уточняется.

По предварительным данным, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и остается под наблюдением медиков.

В начале июля черная гадюка напала на пенсионерку, собиравшую ягоды.

Ранее мужчина попытался ограбить магазин с помощью живой змеи.