Пенсионер попал в больницу после встречи со змеей в Ленобласти

Пожилого мужчину, пострадавшего от укуса змеи в Ленобласти, госпитализировали в Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».
Накануне 68-летний житель поселка Ульяновка Тосненского района шел по тропинке неподалеку от своего дома и наткнулся на змею. Минувшей ночью его экстренно доставили в отделение токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.
Врачи диагностировали у пациента острое отравление ядом. Какая именно змея укусила мужчину, не уточняется.
По предварительным данным, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и остается под наблюдением медиков.
В начале июля черная гадюка напала на пенсионерку, собиравшую ягоды.
Ранее мужчина попытался ограбить магазин с помощью живой змеи.