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Пенсионер попал в больницу после встречи со змеей в Ленобласти

Пожилой житель Ленобласти был укушен змеей и доставлен в больницу в Петербурге

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Pixabay

Пожилого мужчину, пострадавшего от укуса змеи в Ленобласти, госпитализировали в Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».

Накануне 68-летний житель поселка Ульяновка Тосненского района шел по тропинке неподалеку от своего дома и наткнулся на змею. Минувшей ночью его экстренно доставили в отделение токсикологии НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе.

Врачи диагностировали у пациента острое отравление ядом. Какая именно змея укусила мужчину, не уточняется.

По предварительным данным, пострадавший находится в удовлетворительном состоянии и остается под наблюдением медиков.

В начале июля черная гадюка напала на пенсионерку, собиравшую ягоды.

Ранее мужчина попытался ограбить магазин с помощью живой змеи.

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