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Пятигорск остался без света

Глава Пятигорска Ворошилов сообщил об отключении электричества в городе

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Shutterstock

В Пятигорске отключилось электричество на фоне введения графика временного отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале.

«16 июля <...> введен график временного отключения электроэнергии», — заявил Ворошилов.

Помимо Пятигорска, без электричества временно останутся поселки Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик.

До этого временное ограничение потребления электроэнергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС.

Незадолго до этого сообщалось, что в Крыму из-за жаркой погоды вводятся циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объема потребляемой энергии.

Временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сто улиц остались без света из-за аварии.

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