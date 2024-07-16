Пятигорск остался без света

В Пятигорске отключилось электричество на фоне введения графика временного отключения электроэнергии из-за сбоя на Ростовской АЭС. Об этом сообщил глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале.

«16 июля <...> введен график временного отключения электроэнергии», — заявил Ворошилов.

Помимо Пятигорска, без электричества временно останутся поселки Горячеводский, Свободы, Винсады и Энергетик.

До этого временное ограничение потребления электроэнергии ввели в Ставропольском крае после сбоя на Ростовской АЭС.

Незадолго до этого сообщалось, что в Крыму из-за жаркой погоды вводятся циклическое отключение потребителей от электросети с целью ограничения объема потребляемой энергии.

Временные отключения электроэнергии будут введены в Ялте, Феодосии и Керчи, а также в нескольких других населенных пунктах в Крыму.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре сто улиц остались без света из-за аварии.