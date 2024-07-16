Россиянин избил и поджег отца из-за женщины

В Магнитогорске мужчина облил отца бензином и поджег зажигалкой. Об этом сообщили в прокуратуре Челябинской области.

Конфликт между ближайшими родственниками произошел 14 июля на территории садового участка СНТ «Машиностроитель». 55-летний местный житель и его 35-летний сын поссорились во время застолья, а затем подрались.

По данным URA.RU, потасовка произошла, так как мужчины не смогли поделить женщину, которая была симпатична им обоим.

В итоге взрослый сын облил родителя бензином и поджег его. Пострадавшему помогли очевидцы, его своевременно доставили в больницу. Сейчас он находится в реанимации с ожогами 30% тела, также у него зафиксировали сотрясение головного мозга и многочисленные ушибы.

В отношении поджигателя возбудили уголовное дело. Он был немедленно задержан, сегодня суд отправил его под стражу на два месяца.

Ранее россиянин поджег своего сына, чтобы наказать его.