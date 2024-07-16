В Москве загорелся ресторан «Вкус огня»

В московском ресторане «Вкус огня» возле станции метро «Павелецкая» произошел пожар. Об этом сообщает Telegram-канал Агентство «Москва».

По данным канала, загорелись двигатели в вентиляции, после возгорания посетители и работники были выведены из здания. Отмечается, что огонь удалось быстро сбить.

В начале июня кровля здания центра развития ребенка «Детское посольство» на ВДНХ в Москве загорелась после удара молнии. В связи с инцидентом были эвакуированы 19 воспитанников частного детского сада.

31 мая в центре Москвы на Люсиновской улице 31, строение 6 загорелось здание, находящееся на реконструкции. Изначально стало известно о возгорании кровли на площади около 100 квадратных метров, позже сообщалось, что площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. Позже пожар в реконструируемом здании был ликвидирован.

Ранее в Токио посетители ресторана не стали прерывать обед во время пожара.