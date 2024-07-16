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На завод «Суперджетов» придет проверка

Ространснадзор поедет с проверкой на завод, где производят «Суперджеты»

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Илья Наймушин/РИА «Новости»

Ространснадзор поедет с проверкой на завод компании «Яковлев» в Комсомольске-на-Амуре, где производят «Суперджеты». Об этом сообщает ТАСС.

«Управлением государственного надзора за деятельностью в гражданской авиации Ространснадзора инициирована проверка завода-производителя, прорабатывается вопрос для принятия дополнительных мер», — заявили в пресс-службе организации.

Крушение Sukhoi Superjet 100 произошло днем 12 июля в районе деревень Апраксино и Малое Карасево под Коломной. По словам очевидцев, сначала воздушное судно резко накренилось и затем пошло на снижение. В результате борт врезался в землю.

До этого газета «Известия» со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что самолет Sukhoi Superjet-100 мог упасть под Коломной из-за неправильной установки датчиков угла атаки.

Утверждается, что речь идет об ошибке одного из техников Луховицкого авиазавода. В результате в землю самолет направила система защиты, предохраняющей самолет от выхода на режимы сваливания.

Ранее в сети появились новые кадры падения «Суперджета».

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Крушение «Суперджета»
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