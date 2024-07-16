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Спецкомиссия расшифровала черные ящики упавшего «Суперджета»

ТАСС: расшифровка черных ящиков рухнувшего в Коломне самолета завершена

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Официальный телеграм-канал главы Городского округа Коломна

Специальная комиссия завершила расшифровку бортовых самописцев пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, который потерпел крушение в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных кругах.

«Расшифровка черных ящиков завершена», — сказал он.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 рухнул в Московской области днем 12 июля. Воздушное судно упало в районе деревень Апраксино и Малое Карасево, которые находятся в городском округе Коломна.

Очевидцы рассказали, что сначала лайнер резко накренился и затем начал терять высоту. В результате борт врезался в землю.

Как стало известно, в момент ЧП воздушное судно выполняло тренировочный полет. На его борту находились только штурман и двое пилотов, никого из них спасти не удалось. Впоследствии сотрудники Следственного комитета РФ возбудили уголовное дело.

Вечером в тот же день на месте происшествия обнаружили бортовые самописцы. Изначально в качестве версии крушения называлось попадание птиц в двигатель самолета. Позже газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что Sukhoi Superjet 100 мог рухнуть из-за неправильной установки датчиков угла атаки.

Ранее журналисты выяснили, куда летел потерпевший крушение Sukhoi Superjet 100.

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Крушение «Суперджета»
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