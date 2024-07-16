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Мигрант развратил малолетних россиянок, а одну изнасиловал

В Калуге мигрант развращал детей и изнасиловал девочку

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Shutterstock/Tinnakorn jorruang

В Калуге правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвиняют по статье «Насильственные действия сексуального характера» УК РФ. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного управления СК РФ.

Как установили следователи, в 2021 году проживавший в городе гражданин иностранного государства познакомился в социальной сети с пятью несовершеннолетними. В переписке злоумышленник просил девочек присылать ему личные фотографии интимного содержания, а сам отправлял им порнографические видео. С одной из потерпевших мужчина договорился о встрече в безлюдном месте. Туда он прибыл на автомобиле, где в последствии изнасиловал несовершеннолетнюю.

Следствие собрало достаточную доказательную базу и передало дело в суд. По вменяемой статье мужчине грозит от восьми до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге мигрант-насильник заманивал девушек домой с помощью варенья.

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