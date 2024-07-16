Вильфанд рассказал о погоде в Москве в ближайшие дни

В среду, 17 июля, в Москве будет сохраняться жаркая погода, однако в четверг жителей и гостей столицы ждет «революционное изменение». Об этом RT рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура +31...+32°С , то в четверг в первой половине дня до +25...+29°С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдет холодный фронт. Будут облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится. На следующий день, в пятницу, около +20...+25°С, а в области даже +21...+26°С», — сообщил Вильфанд.

По его словам, в конце недели понизятся и ночные температуры. Так, если в ночь на среду и четверг в Москве будет около +20...+24°С, то в ночь на пятницу, субботу и воскресенье ожидается +15...+16°С. При этом синоптик уточнил, что такой температурный фон будет соответствовать климатическим нормам.

Накануне синоптик и метеоролог Александр Шувалов говорил, что температура воздуха в Москве в первой половине рабочей недели будет достигать +30°C, жаркая погода будет сохраняться до четверга. Он уточнил, что ураганы в связи с такой жарой на этой неделе не ожидаются.

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