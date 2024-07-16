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В Москве назвали ущерб от преступлений с использованием серых SIM-карт

Депутат Кирьянов: преступления с серыми SIM-картами растут на 40% в год

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Depositphotos

В последнее время преступлений с использованием незарегистрированных или зарегистрированных на подставные лица SIM-карт становится больше на 40% ежегодно, рассказал заместитель председателя комитате Госдумы по экономической политике, глава Российского союза налогоплательщиков Артем Кирьянов на пресс-конференции НСН о борьбе с серыми SIM-картами.

«В 2023 году это было 42,3%, а за 5 месяцев 2024 года рост составил более 21%», — сказал он.

Также Кирьянов отметил, что мошенники выстроили целую схему с использованием серых SIM-карт.

«Люди отдают мошенникам сотни миллиардов рублей. Мошеннические схемы работают в сопряжении с недружественными странами против России», — сказал депутат.

По его словам, для решения этой проблемы нужно закрепить все механизмы борьбы на государственном уровне.

«Нужно подумать не только о контроле, но и поощрении тех, кто не пересекается с преступным миром», — добавил он.

Также Кирьянов отметил, что инициатива, обязывающая публичные каналы с аудиторией более 1 тыс. человек передавать данные о себе в Роскомнадзор, поможет бороться с анонимностью в интернете.

«Сегодня вся жизнь человека доступна в онлайне. В этом смысле никакой анонимности быть не должно. Здесь каждый должен нести очень серьезную ответственность за то, что он делает», — сказал депутат.

Также в ходе пресс-конференции заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин заявил о необходимости разграничить разновидности SIM-карт на законодательном уровне.

«Для юридически значимых действий должна быть одна SIM-карта, она должна иметь особенный статус и дополнительные требования личного прихода к оператору связи или в МФЦ для получения именно этой SIM-карты. Для обычного общения можно использоваться обычные SIM-карты», — отметил Едидин.

В рамках пресс-конференции эксперты также обсудили деятельность блогеров и другие актуальные вопросы борьбы с мошенниками.

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