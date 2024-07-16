В Подмосковье стали чаще пользоваться речным транспортом

Более 14 тыс. пассажиров воспользовались водным транспортом с начала запуска речной навигации в Подмосковье, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Заместитель председателя правительства, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик рассказал, что в регионе число поездок увеличилось на 21% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Также в ведомстве рассказали о работающих речных маршрутах в Лыткарино, Коломне и Серпухове.

Речные маршруты будут работать до 30 сентября.