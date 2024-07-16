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Число отравившихся шаурмой на севере Москвы увеличилось до 17 человек

СК: количество отравившихся на севере Москвы выросло до 17 человек

Количество отравившихся шаурмой на севере Москвы выросло до 17 человек. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного главка СК России.

«Предварительный диагноз, выявленный у обратившихся лиц, — сальмонеллез», — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что по трем точкам быстрого питания, которые находятся на Дмитровском шоссе, проводятся следственные действия. Специалисты изучают всю необходимую документацию, кроме того, изымают обнаруженные продукты питания.

В столичном СК добавили, что уже установлено местонахождение индивидуального предпринимателя одной из точек питания. В ближайшее время его доставят в следственный отдел. Также ведутся мероприятия по поиску владельцев и сотрудников двух других точек быстрого питания.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Среди прочего назначен ряд экспертиз, в том числе, по контролю качества продукции.

Незадолго до этого сообщалось, что все пострадавшие являются трудовыми мигрантами и жили в хостеле. Они покупали шаурму в точке быстрого питания на Дмитровском шоссе.

Ранее в Госдуме призвали ускорить разработку ГОСТа для шаурмы.

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