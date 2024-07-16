В Калининградской области нашли 77-летнюю женщину, которая шесть дней провела в лесу

В Калининградской области 77-летняя пенсионерка ушла с сыном в лес и была найдена спустя шесть дней. Об этом сообщает «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

10 июля пожилая женщина и ее 47-летний сын ушли в лес из поселка Ельняки Гвардейского района. Сегодня стало известно, что на пенсионерку случайно наткнулся грибник в Правдинском районе. Он сразу сообщил об этом спасателям и дождался их.

«Женщина пропала в Гвардейском районе, получается, что она насквозь прошла лес», — отметил источник.

Сейчас пострадавшая находится в тяжелом состоянии и почти ничего не говорит. Как отметили в ПСО «Запад», поиски сына пенсионерки продолжаются.

Ранее дети, найденные в лесу Свердловской области, рассказали, как собаки помогли им выжить.