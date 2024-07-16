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Высокопоставленного прокурора из Северной Осетии обвинили в изнасиловании подчиненной

Сотрудника прокуратуры Северной Осетии задержан по делу об изнасиловании

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Shutterstock/Alexey Smyshlyaev

В Северной Осетии сотрудница республиканской прокуратуры обвинила своего начальника в изнасиловании на рабочем месте. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, по обвинению в сексуальном насилии над подчиненной задержан замруководителя отдела процессуального контроля Григорий Авакян. Преступление, по словам потерпевшей, произошло еще 2 июля после окончания рабочего дня прямо в здании прокуратуры республики.

В тот день Авакян вызвал в свой кабинет старшего прокурора, и, предварительно, подсыпал ей неизвестной вещество в напиток. Девушка потеряла возможность сопротивляться, и начальник склонил ее к близости. Впоследствии потерпевшая обратилась к руководству, но ей запретили писать заявление.

Затем насильник оставил в ее машине 1 млн рублей и попросил не рассказывать о произошедшем, однако 4 июля жертва все же обратилась в полицию и передала деньги в качестве доказательства. Она также попросила проверить ее на детекторе лжи и успешно прошла процедуру.

В тот же день следователи пытались попасть в кабинет Авакяна, чтобы осмотреть место преступления, но их дважды туда не пустили. Позднее оказалось, что хозяин кабинет уже уволился по собственному желанию. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Москве переводчица обвинила своего начальника из Китая в изнасиловании.

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