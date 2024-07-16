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Эксперт объяснил рост популярности виски среди россиян

Президент СПАП Косарев: в России цена на виски снижается

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Depositphotos

Президент корпорации «Русский стандарт», президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире «Радио 1» прокомментировал новость о том, что в России стали чаще употреблять виски. По его словам, основная причина, по которой растет объем продаж этого напитка, заключается в снижении цен на него.

«Происходит локализация поставок виски, висковые спирты поставляются балком, снижается себестоимость. Также люди реже ездят за границу, и если раньше, например, они в отпуске хотели пить виски, то сейчас это внутренний туризм», — сообщил Косарев.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные NielsenIQ, продажи виски в России за январь — май взлетели на 24,6% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

Спрос на другие крепкие алкогольные напитки за пять месяцев также заметно вырос. Так, продажи текилы увеличились на 21,3%, рома — на 20,3%, биттеров — на 19,3%, аперитивов — на 18,1%.

Ранее сообщалось, что национализированный завод виски и рома приостановит производство.

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