В России оценили, во сколько обойдется подготовка ребенка к школе в 2024 году

Бюджетно собрать девочку к началу нового учебного года можно за 9,3 тыс. рублей без мебели и за 14,3 тыс. — с мебелью, мальчика — за 15,2 тыс. рублей с мебелью и за 10,2 тыс. — без. Об этом сообщает ЕАН, которое провело собственные подсчеты.

Так, минимальный комплект школьной формы для девочки, в которой войдут две юбки, две блузки, туфли, кардиган, рюкзак, можно приобрести примерно за 5,6 тыс. рубля. Две пары брюк, две рубашки, кардиган, галстук-бабочку, ранец, туфли и ремень для мальчика можно одеть купить за 6,6 тыс. рубля. Спортивная форма обойдется родителям в 2,7 тыс. рублей, набор канцтоваров можно купить за 834 рубля.

«Бюджетный вариант письменного стола стоит на маркетплейсах 2694 рубля, растущий стул — 2340», — добавили в сообщении.

Психоаналитик Ирина Смолярчук до этого говорила, что позитивный настрой в семье поможет первокласснику справиться со стрессом 1 сентября. По ее словам, главный мотиватор для ребенка — отношение родителей ко Дню знаний — соболезнуют ли они ребенку или готовятся как к празднику.

Ранее в Госдуме заявили, что родителей нужно штрафовать за электронные сигареты школьников.