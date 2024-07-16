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Названы места в Подмосковье, где можно найти грибы в июле

Специалист Тихомиров: лисички можно найти в Подмосковье в июле

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Global Look Press

Грибы в лесах Московской области нужно искать не на опушках, а в тенистых местах, где не так печет солнце. Об этом «Москве 24» рассказал автор научно-популярного YouTube-канала про грибы Дмитрий Тихомиров.

«Чем место более влажное, тем лучше — где близко болотце, у воды», — уточнил эксперт.

По его словам, из-за жары в лесах региона немного грибов, однако, можно собирать лисички и подосиновики. Первые он советует искать в березниках и ельниках, вторые — в тенистых местах. Он уточнил, что все эти грибы можно собирать на востоке области в сторону Покрова. При этом Тихомиров добавил, что для хорошего урожая грибов важно, чтобы в Подмосковье ненадолго снизилась температура воздуха.

«Вот если бы сейчас она снизилась внезапно хотя бы на два-три дня до +15°C и дождей было бы много, то через две недели точно началась бы большая грибная волна», — заключил он.

Миколог, кандидат биологических наук Михаил Вишневский до этого говорил, что ближе к последнему летнему месяцу в России начнется вторая летняя волна грибов, в ходе которой повышается угроза нарваться на ядовитые грибы.

Ранее стало известно, какие грибы могут снизить риск развития рака.

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