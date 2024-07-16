Центральный университет и НИУ ВШЭ договорились о программе двойных дипломов

Центральный университет (ЦУ) и Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики (НИУ ВШЭ) запустят 3 совместные программы в области информационных технологий, благодаря чему выпускники получат двойные дипломы обоих вузов. Ранее уже сообщалось о запуске программы двойного диплома ЦУ и МФТИ.

В этом году при поддержке Т-Банка на бакалаврскую программу ВШЭ «Дизайн и разработка информационных продуктов» наберут 50 человек. В программу включены дисциплины от Центрального университета по инженерии данных, DevOps и инфраструктурной разработке.

«Программы двойных дипломов с НИУ ВШЭ должны стать инновационными и постоянно развивающимися», — отметил ректор Центрального университета Евгений Ивашкевич.

В конце обучения студенты защитят выпускную квалификационную работу (ВКР) перед комиссией профессоров от обоих вузов.

Успешно освоившие программу студенты получат диплом от НИУ ВШЭ по направлению «Программная инженерия» и диплом от Центрального университета по направлению «Математика и компьютерные науки».

По словам Ивашкевича, студенты будут осваивать дисциплины под руководством признанных экспертов обоих вузов.

В первом семестре второго курса осенью 2025 года на совместный бакалавриат на базе Центрального университета примут 30 студентов. В конце обучения студенты сдадут 4 независимых экзамена (анализ данных, программирование, цифровая грамотность и английский язык) и защитят ВКР.

«ЦУ, являясь молодым университетом, развивает продуктовый подход к обучению студентов и собрал амбициозную команду», — отметил руководитель департамента больших данных и информационного поиска ФКН НИУ ВШЭ Евгений Соколов.

Также на базе Центрального университета наберут 30 студентов на магистратуру совместной программы обоих вузов. В рамках отбора студенты сдадут не менее 5 дисциплин от ФКН ВШЭ, а в конце защитят диплом.