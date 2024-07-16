«Охотничий трофей»: в Истре заявили о готовности забрать смоленскую скульптуру оленя

Бронзовую скульптуру оленя, установленную в смоленском саду Блонье, готовы перевезти в подмосковную Истру, если властям города она не нравится. Об этом 360.ru рассказала глава городского округа Татьяна Витушева, комментируя новость о том, что скульптуру отказались включить в реестр культурного наследия и назвали охотничьим трофеем, попавшим в город после Великой Отечественной войны.

Витушева отметила, что оленя в Смоленск доставил ее дед, который в годы войны работал на железной дороге. По ее словам, его нашли на даче одного из руководителей нацистской Германии Германа Геринга.

«Бойцы подошли к моему деду и очень просили его доставить этого оленя именно в Смоленск. Поскольку он долго находился под фашистской оккупацией, а скульптура была как символ Победы, символ будущего», — рассказала она.

По ее словам, военный трофей нужно было оформлять по длительной процедуре, поэтому ее дед обернул памятник шинелями и перевез в Смоленск таким образом. Витушева добавила, что скульптуру могут установить в истринском сквере, посвященном ветеранам.

«Но насколько я знаю воинствующий дух смолян, просто так они оленя не отдадут», — заключила она.

На заседании экспертного совета в Смоленске до этого исключили возможность предоставления памятнику статуса объекта культурного наследия, потому что его создали во «враждебной стране», которая уничтожила часть исторических памятников России.

7 июля агентство DPA со ссылкой на представителя полиции писало, что неизвестные осквернили памятник, установленный в Берлине в память о депортации берлинских евреев.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе школьники сломали 96 памятников на воинском захоронении.