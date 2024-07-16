Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Охотничий трофей»: в Истре заявили о готовности забрать смоленскую скульптуру оленя

Глава Истры Витушева заявила о готовности забрать смоленскую скульптуру оленя

close
100%
Администрация города Смоленска

Бронзовую скульптуру оленя, установленную в смоленском саду Блонье, готовы перевезти в подмосковную Истру, если властям города она не нравится. Об этом 360.ru рассказала глава городского округа Татьяна Витушева, комментируя новость о том, что скульптуру отказались включить в реестр культурного наследия и назвали охотничьим трофеем, попавшим в город после Великой Отечественной войны.

Витушева отметила, что оленя в Смоленск доставил ее дед, который в годы войны работал на железной дороге. По ее словам, его нашли на даче одного из руководителей нацистской Германии Германа Геринга.

«Бойцы подошли к моему деду и очень просили его доставить этого оленя именно в Смоленск. Поскольку он долго находился под фашистской оккупацией, а скульптура была как символ Победы, символ будущего», — рассказала она.

По ее словам, военный трофей нужно было оформлять по длительной процедуре, поэтому ее дед обернул памятник шинелями и перевез в Смоленск таким образом. Витушева добавила, что скульптуру могут установить в истринском сквере, посвященном ветеранам.

«Но насколько я знаю воинствующий дух смолян, просто так они оленя не отдадут», — заключила она.

На заседании экспертного совета в Смоленске до этого исключили возможность предоставления памятнику статуса объекта культурного наследия, потому что его создали во «враждебной стране», которая уничтожила часть исторических памятников России.

7 июля агентство DPA со ссылкой на представителя полиции писало, что неизвестные осквернили памятник, установленный в Берлине в память о депортации берлинских евреев.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе школьники сломали 96 памятников на воинском захоронении.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами