В Днепре перестала работать половина светофоров

В городе Днепре (ранее — Днепропетровск), расположенном на востоке Украины, перестала работать половина светофоров из-за аварийных отключений света. Об этом сообщает RT со ссылкой на местные паблики.

Отмечается, что преимущественно с проблемой столкнулись в центре города.

16 июля сообщалось, что авария на энергообъекте спровоцировала внеплановые отключения электричества в нескольких областях Украины. По данным компании «Укрэнерго», экстренные отключения света прошли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

13 июля сообщалось, что на Украине вновь ужесточили график отключений света. Причина усиления ограничений — аномальная жара выше прогнозного уровня потребления.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

Ранее в Одессе остановился общественный электротранспорт.