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ДУМ РФ объяснило слова имама о «побивании жены»

В ДУМ РФ заявили, что ислам не разрешает побивать жену

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Shutterstock

Казанский имам Тимур Камаев заявил, что ислам разрешает аккуратно «побивать жену», если другие методы воздействия на супругу не сработали. В Духовном управлении мусульман России утверждают, что это не так — в исламе такие меры не поощряются. Об этом «Газете.Ru» рассказал замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

«Мы в Духовном управлении мусульман Российской Федерации выступаем принципиально против домашнего насилия и утверждаем, что послание Мухаммада, в первую очередь, гуманистическое. Указанный аят из суры «Женщина» нельзя рассматривать в отрыве от контекста, так же как знаменитый «аят меча», на основе которого исламу приписывают агрессивность и воинственность. Если смотреть на кораническое послание комплексно и в совокупности с нравственными ориентирами, которые личным примером утвердил пророк Мухаммад, мы видим, что ислам отверг большую часть дискриминационных положений, царивших в Средневековье в отношении женщин. К сожалению, до сих пор в мире распространено предубеждение, и в первую очередь среди самих мусульман, о том, что Ислам разрешает или даже поощряет такого рода «воспитательные меры» по отношению к жене. В случае с татарстанским имамом, он, очевидно, апеллирует к таким установкам обывателя и уточняет, что аят не следует понимать буквально и в тактичной манере стремится предотвратить рукоприкладство», — сказал он.

Мухетдинов добавил, что слово «побивать» нужно понимать в значении «разрывать связь».

«Мы согласны с трактовкой крупнейшего отечественного арабиста, профессора Саида Кямилева, который уже много лет назад аргументированно доказал, что слово, интерпретируемое как «побивайте», следует понимать в совершенно ином значении — как «разрывайте связь», — пояснил замглавы ДУМ.

До этого издание «Татар Информ» опубликовало интервью с имамом казанской мечети «Ирек» Тимуром Камаевым, в котором он со ссылкой на один из аятов рассказывал о решении конфликтов в семье. Камаев заявил, что во время конфликтов в семье нужно попытаться договориться. Но если женщина не слушает мужа, допустимо использовать «побивание» — нанести несколько незначительных ударов мисваком (щеткой для чистки зубов. — «Газета.Ru»). Камаев добавил, что «побивание» призвано не травмировать женщину, а «дать понять, что она делает что-то не так».

Позже в «Татар Информ» заявили, что слова имама были вырваны из контекста. Сейчас интервью с Камаевым удалено.

В ДУМ Татарстана журналистам пояснили, что Коран не допускает рукоприкладства, а также порекомендовали «ознакомиться с полной версией» видеоподкаста Камаева.

Ранее стало известно, что талибы (организация запрещена в России) начнут наказывать женщин избиением камнями.

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