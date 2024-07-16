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В МВД РФ опровергли сообщения о приеме иностранных граждан на службу

Представитель МВД РФ Волк: органы ведомства не принимают иностранцев на службу

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Shutterstock

Официальный представитель министерства внутренних дел РФ Ирина Волк опровергла информацию о приеме иностранных граждан на службу в органы ведомства. Пост с соответствующим содержанием появился в ее Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что некоторые Telegram-каналы начали распространять сведения о службе граждан других государств в российских органах внутренних дел. Однако, по словам Волк, эти данные не соответствуют действительности.

Представитель министерства обратила внимание, что действующее в стране законодательство запрещает принимать на службу в органы МВД РФ людей с иностранным гражданством. То же касается кандидатов, имеющих вид на жительство или иные документы о праве постоянного проживать на территории другого государств.

«Подготовка кадров для правоохранительных органов иностранных государств в образовательных организациях МВД РФ проводится в соответствии с российским законодательством и межправительственными соглашениями», — подчеркнула Волк.

Она уточнила, что после завершения обучения иностранные граждане возвращаются в родные страны. Именно здесь они и проходят службу.

Ранее в Совете Федерации РФ предложили повысить зарплату полицейским из-за «текучести кадров».

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