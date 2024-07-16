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Судимый электрик из Петербурга приставал к школьнице

В Петербурге электрика задержали за то, что он приставал к несовершеннолетней

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Жителя Петербурга подозревают в домогательствах в отношении 14-летней девушки. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

О произошедшем правоохранители узнали после того, как пострадавшая позвонила на телефон доверия и рассказала о ситуации, в которой оказалась 2,5 месяца назад. Информацию о том, что к подростку приставал взрослый мужчина, специалисты передали в полицию.

В результате сотрудники МВД задержали 38-летнего местного жителя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Известно, что подозреваемый работает электриком. В 2017 году он привлек внимание правоохранителей распространением личных фото несовершеннолетних. После этого его приговорили к пяти годам лишения свободы. Также его обязали пройти принудительное лечение у психиатра.

До этого в Саратове таксиста осудили за то, что во время поездки он приставал к несовершеннолетней пассажирке. Школьница успела позвонить родственнице и сообщила о происходящем. Подросток быстро покинул машину и заявил о произошедшем в полицию. Водителя приговорили к девяти годам лишения свободы.

Ранее в Узбекистане около 10 человек изнасиловали несовершеннолетнюю.

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