Выжившему участнику захвата заложников в Ростове продлили арест

Южный окружной суд оставил подозреваемого в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону под арестом по делу о подготовке теракта в Кисловодске. Об этом сообщает ТАСС.

«Южный окружной суд продлил на три месяца арест Даниилу Камневу», — говорится в сообщении.

Адвокат Камнева просил выпустить подзащитного из-под стражи, поскольку тот сотрудничал со следствием.

По версии следствия, Камнев вместе с еще несколькими заключенными 16 июня 2024 года участвовал в захвате в заложники сотрудников СИЗО-1. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

В СИЗО мужчина находился по делу о подготовке подрыва здания полицейского участка в Кисловодске в марте 2021 года. По версии следствия, подозреваемый и его сожительница собирались взорвать в помещении две самодельные бомбы. Кроме того, утверждается, что Камнев переводил деньги террористам в Сирии. «Газета.Ru» писала об этом деле, по которому Камневу грозит 28 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону уволили после захвата заложников.