В Духовном управлении Татарстана осудили видео про «побивание жен»

Коран не допускает рукоприкладства, оказавшимся жертвами домашнего насилия женщинам следует обращаться за помощью. Об этом заявил представитель Духовного управления мусульман Татарстана, слова которого передает РИА Новости.

Таким образом он прокомментировал видеоподкаст, в котором имам казанской мечети Ирек Тимур Камаев давал советы женщинам и мужчинам, связанные с побоями в отношениях.

«Рекомендуем ознакомиться с полной версией видеоподкаста. В нем говорится о недопустимости рукоприкладства, о том, что избивание и причинение физического и морального вреда кому-либо – грех в исламе, и что женщинам, оказавшимся жертвами домашнего насилия, следует за помощью обращаться к хазратам и в полицию», — добавил собеседник агентства.

Камаев в беседе со зрителями рассказал, что, если в семье произошел конфликт, нужно попытаться договориться. Если женщина не понимает, можно использовать «побивание», то есть нанести несколько незначительных ударов.

Он уточнил, что, говоря «поднимает руку», он не подразумевает избиение, которое не допускается исламом.

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