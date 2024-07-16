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В РПЦ призвали запретить магию в России

В РПЦ призвали запретить оккультные и магические услуги в России

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Shutterstock

Все оккультные и магические услуги должны быть запрещены в России на законодательном уровне. Об этом заявил председатель Патриаршей комиссии Русской православной церкви (РПЦ) по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов, чьи слова приводит РИА Новости.

«Должно быть законодательно запрещено оказание услуг оккультного и магического характера», — заявил он.

В апреле в Госдуме высказались, что следует исключить из всех правовых актов, законов и официальных документов какие-либо упоминания астрологов, колдунов, хиромантов и прочих оккультных деятелей.

Призыв исключить подобную терминологию из правовой базы депутат направил премьер-министру Михаилу Мишустину, подчеркнув, что подобные лженаучные идеи вредят гражданам.

В свою очередь депутат Госдумы Николай Николаев заявил, что в России нужно рассматривать деятельность гадалок и колдунов как предпринимательство. Парламентарий подчеркнул, что гадать на кофейной гуще или картах — личное дело каждого, но если это приносит доход — это следует регулировать, учитывая случаи мошенничества.

Ранее стало известно, как в России изгоняют бесов.

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