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Россиянам назвали главную опасность фруктового льда

Диетолог Стародубова: фруктовый лед содержит большое количество сахара

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Фруктовый лед и сорбет могут навредить здоровью, потому что в них содержится достаточно большое количество сахара. Об этом «Москве 24» рассказала главный диетолог Депздрава столицы Антонина Стародубова.

«Согласно современным российским и международным рекомендациям, потребление добавленных сахаров не должно превышать 50 г в день, а сокращение до 25 г обеспечивает дополнительные преимущества для здоровья. Это количество с легкостью перекрывается, например, стограммовой порцией фруктового льда, содержание сахара в котором может достигать 27 г», — уточнила эксперт.

При этом она отметила, что в этих продуктах, в отличие от большинства видов мороженого, не содержится высокое количество жиров. Стародубова добавила, что любой вид мороженого является кондитерским изделием, поэтому важно ограничивать его потребление.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух до этого рассказала «Газете.Ru», что фруктовый лед — один из самых низкокалорийных холодных десертов. Он содержит всего около 110–130 ккал на 100 г, богат витаминами и хорошо утоляет жажду в жару.

Ранее россиянам назвали допустимую дозу мороженого в день.

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