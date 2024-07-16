Фирма из Петербурга помогла незаконно зарегистрировать более 1000 иностранцев

В Санкт-Петербурге правоохранители ликвидировали фирму, которая в обход закона легализовала на территории РФ более тысячи мигрантов. Об этом сообщает издание «78.ru».

Мошенники, трое россиян и двое граждан Азербайджана, открыли компанию, где нелегалы могли получить помощь с миграционным учетом. Офис компании располагался на той же улице, что и миграционный центр «Южный». За вознаграждение аферисты вносили в бланки уведомлений о прибытии иностранных граждан в место пребывания ложные данные о принимающей стороне. Также иностранцам оказывали услуги по прохождению медосмотра. По завершении оформления документы передавали в миграционный центр.

В преступной схеме были задействованы ряд хостелов, а также физические лица.

В квартирах и офисах задержанных правоохранители провели обыски, изъяли телефоны, компьютерную технику, а также учетные документы.

Ранее в Уфе мигранты удерживали и истязали 16 детей с ведома их родителей.