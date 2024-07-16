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Власти Краснодара назвали возможную причину звука взрыва

МЦУ: звук взрыва в Краснодаре мог быть связан с преодолением самолетом звукового барьера

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Shutterstock

Хлопок, который слышали днем жители Краснодара, предположительно, может быть связан с преодолением самолетом звукового барьера. Об этом сообщили в пресс-службе Муниципального Центра Управления города.

Власти отметили, что, по информации городской ЕДДС, сообщений о чрезвычайных происшествиях из экстренных служб не поступало.

Утром 16 местные жители слышали громкие хлопки, похожие на взрывы, которые прозвучали в воздушном пространстве.

Последний массовый налет дронов на Краснодарский край произошел ночью 6 июля. Один из дронов упал на нефтебазу «Лукойла». Момент взрыва был заснят камерой с одного из проезжавших мимо нефтебазы автомобилей. На опубликованных кадрах виден поднимающийся столб дыма и мощный пожар.

В региональном оперштабе уточнили, что в результате атаки на нефтебазе загорелись резервуары с топливом. Предварительно, пострадавших нет.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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