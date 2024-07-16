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У отеля «Ялта-Интурист» в Крыму произошел пожар

Спасатели ликвидировали открытое горение возле отеля «Ялта-Интурист» в Крыму

В Крыму, в районе гостиницы «Ялта-Интурист», загорелась сухая трава на площади 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом в своем Telegram-канале сообщила глава ялтинской администрации Янина Павленко.

По словам чиновницы, возгорание удалось оперативно локализовать, а в 12:26 мск было ликвидировано открытое горение.

«Причина устанавливается, вероятнее всего — неосторожное обращение с огнем», — уточнила Павленко.

Она напомнила жителям Ялты и туристам о необходимости соблюдать правила безопасности в условиях пожароопасного периода.

До этого сообщалось о пожаре в поселке городского типа Коктебеле, расположенном на юго-востоке Крыма. Он распространился на территорию Карадагского природного заповедника. Как рассказали в ведомстве, возгорание травы и кустарников зафиксировали на «значительной площади» охраняемой природной зоны.

Пламя тушили 278 специалистов МЧС при поддержке 28 единиц спецтехники.

Ранее сообщалось о пожаре в поселке Сосновка в Геленджике, который удалось локализовать.

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