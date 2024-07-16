Адвокат террориста из ростовского СИЗО попросил выпустить его из-под стражи

Защита россиянина Даниила Камнева, которого подозревают в захвате заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону, просит освободить подзащитного из-под стражи по делу о подготовке теракта в Кисловодске в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

«Прошу отказать в ходатайстве прокурора, мой подзащитный с начала следствия сотрудничал. Прошу избрать меру, не связанную с заключением», — заявил адвокат Камнева.

По версии следствия, Камнев вместе с еще несколькими заключенными 16 июня 2024 года участвовал в захвате в заложники сотрудников СИЗО-1. Они требовали машину и освобождения. Силовики провели операцию по освобождению заложников, в ходе которой пятеро террористов были ликвидированы.

В СИЗО мужчина находился по делу о подготовке подрыва здания полицейского участка в Кисловодске в марте 2021 года. По версии следствия, подозреваемый и его сожительница собирались взорвать в помещении две самодельные бомбы. Кроме того, утверждается, что Камнев переводил деньги террористам в Сирии. «Газета.Ru» писала об этом деле, по которому Камневу грозит 28 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что несколько сотрудников СИЗО Ростова-на-Дону уволили после захвата заложников.