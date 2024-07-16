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Появились новые подробности об отравлении иностранцев в Москве

«360»: иностранцы в Москве могли отравиться не шаурмой

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Potashev Aleksandr/Shutterstock

Трудовые мигранты, которых госпитализировали с симптомами пищевого отравления из хостела в Москве, могли отравиться не шаурмой. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

«Нет, не из-за шаурмы», — заявил он.

По его словам, он не может точно сказать, что могло вызвать отравление. Однако собеседник уточнил, что шаурму из этого заведения он ел несколько дней назад.

«То, что я кушал, они (соседи. — Прим. ред.) же и кушали, но они не отравились», — отметил источник.

Он также добавил, что ночью к хостелу приехало около 15 машин скорой помощи.

16 июля Telegram-канал Mash сообщал, что на севере Москвы минимум 15 людям понадобилась помощь медиков из-за отравления. По данным его источника, все пострадавшие являются трудовыми мигрантами и жили в хостеле. Предварительно, они покупали шаурму в точке на Дмитровском шоссе.

Ситуацией заинтересовались в СК РФ по региону. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее сообщалось, что в детском лагере в Крыму более 20 человек попали в больницу с отравлением.

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