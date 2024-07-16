Эксперт дала советы по трудоустройству после длительного перерыва

Чтобы найти работу после длительного перерыва, будь то декретный отпуск, затянувшийся на 8-10 лет, или выход в наем после собственного бизнеса, важно понять свои возможности и ответить на три важных вопроса: «Что я могу?», «Чего я хочу?», «Какая потребность есть у рынка по моему профилю?». Такой совет в беседе с РИАМО дала генеральный директор HR-агентства Favourite partners Наталья Дубинникова.

«Далее следует обновить резюме. «Продающим» его делают не названия компаний и даже не навыки, а кейсы. Работодателю интересны результаты, а не обещания. Если кейсов нет, всю активность надо бросить на портфолио. Ищите компании, чья работа вам откликается, предлагайте сделать что-то по минимальному ценнику, в рамках стажировки или проектной работы», — посоветовала эксперт.

Она подчеркнула, что любая карьера начинается с твердого понимания того, чего хочет человек.

Карьерный эксперт центра «Профессии будущего» Алена Чукина до этого объяснила, как быстро сменить профессию. По ее словам, важно составить четкий план, который поможет на первых порах преодолеть сомнения и страх. Важно оценить имеющиеся навыки, которые могут пригодиться на новом профессиональном поприще, а также получить недостающие знания, отметила специалист.

По мнению Чукиной, нужно тщательно продумать поэтапные шаги достижения цели и рассчитать время, которое они потребуют, а затем записать их и начать двигаться. Она также призвала отказаться от мысли, что стабильность — это главное условие работы.

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