В ряде областей Украины внепланово отключили электричество из-за аварии

Авария на энергообъекте спровоцировала внеплановые отключения электричества в нескольких областях Украины. Об этом сообщил официальный Telegram-канал компании «Укрэнерго».

«Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», — говорится в сообщении.

По данным компании, экстренные отключения света прошли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Отмечается, что на поврежденном энергообъекте в настоящее время идут ремонтные работы.

13 июля сообщалось, что на Украине вновь ужесточили график отключений света. Причина усиления ограничений — аномальная жара выше прогнозного уровня потребления.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

Ранее стало известно, что Украина запросила аварийную помощь из двух стран Европы.