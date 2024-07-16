Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ряде областей Украины внепланово отключили электричество из-за аварии

«Укрэнерго» сообщило об отключениях света в ряде регионов из-за аварии

close
100%
Телеграм-канал «khersonskaODA»

Авария на энергообъекте спровоцировала внеплановые отключения электричества в нескольких областях Украины. Об этом сообщил официальный Telegram-канал компании «Укрэнерго».

«Сегодня ночью произошел выход из строя оборудования на одном из энергообъектов. Дефицит энергии в системе увеличился», — говорится в сообщении.

По данным компании, экстренные отключения света прошли в Полтавской, Сумской, Харьковской, Кировоградской и Днепропетровской областях, а также подконтрольных Киеву частях Донецкой народной республики и Запорожской области.

Отмечается, что на поврежденном энергообъекте в настоящее время идут ремонтные работы.

13 июля сообщалось, что на Украине вновь ужесточили график отключений света. Причина усиления ограничений — аномальная жара выше прогнозного уровня потребления.

В июне бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что ситуация в энергетической сфере Украины близка к катастрофической. По его мнению, необходимо принимать срочные меры уже сейчас.

Ранее стало известно, что Украина запросила аварийную помощь из двух стран Европы.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами