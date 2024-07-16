В Госдуме выступили за полный запрет электросамокатов в России

В России нужно полностью запретить передвижение на электросамокатах, потому что этот транспорт очень травмоопасный. Об этом НСН заявил президент Союза транспортников России, депутат Госдумы Виталий Ефимов.

«Скорость самокатов тяжело отследить, люди постоянно травмируются. Я сам несколько раз был в миллиметре от столкновения с электросамокатом. Поэтому вопрос очень важный и нужный. Тротуар — для пешеходов, для всех остальных средств передвижения у нас есть дороги. Так что запрет самокатов — это одна из самых правильных мер», — подчеркнул депутат.

Ефимов также отметил, что самокаты не относятся к спортивному виду транспорта, потому что на них можно передвигаться, не прилагая усилий. В связи с этим он посоветовал молодым людям заменить их на велосипеды, которые, к тому же, являются менее травматичными.

16 июля председатель Государственной думы Вячеслав Володин сообщил, что в нижнюю палату поступают предложения о полном запрете использования электронных самокатов для передвижения по улицам. На этом фоне он запустил в своем Telegram-канале опрос о полном запрете передвижения по улицам на этом виде транспорта среди своих подписчиков. По состоянию на 08:00 65% участников опроса ответили «да», 31% — «нет», 4% — «все равно».

Ранее сообщалось, что россиянин катался на электросамокате с двумя детьми, один из которых сидел на его плечах.