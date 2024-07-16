Продажу алкоголя запретили в Херсонской области

Временный запрет на продажу крепкого алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне ввели в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — написал он, опубликовав свой указ.

Сальдо уточнил, что запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания. За его нарушение предусмотрена административная ответственность.

При этом разрешается продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Сроки действия ограничения не называются.

В июне законодательное собрание Челябинской области запретило продажу алкоголя в ночное время в барах региона, расположенных в многоквартирных домах. Нововведение начнет действовать в регионе с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше алкоголя.