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Продажу алкоголя запретили в Херсонской области

Сальдо запретил продажу алкоголя в прифронтовой зоне Херсонской области

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Марина Маковецкая/РИА «Новости»

Временный запрет на продажу крепкого алкоголя в прифронтовой 15-километровой зоне ввели в Херсонской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«В 15-километровой зоне временно запрещается розничная продажа алкоголя, а также розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания», — написал он, опубликовав свой указ.

Сальдо уточнил, что запрет касается всех магазинов и предприятий общественного питания. За его нарушение предусмотрена административная ответственность.

При этом разрешается продажа пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи.

Сроки действия ограничения не называются.

В июне законодательное собрание Челябинской области запретило продажу алкоголя в ночное время в барах региона, расположенных в многоквартирных домах. Нововведение начнет действовать в регионе с 1 сентября 2024 года.

Ранее сообщалось, что россияне стали пить больше алкоголя.

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