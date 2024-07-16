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В России подсчитали число не оформляющих больничный лист сотрудников

РАНХиГС: почти половина россиян переносят болезнь на ногах ради зарплаты

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Unsplash

42,8 % работающих россиян не оформляют больничный лист, если замечают у себя признаки простуды или гриппа. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование, проведенное экспертами Центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС.

Отмечается, что с каждым годом таких сотрудников становится все больше. В сравнении с 2022 годом доля таких россиян выросла на 5,2%, а с 2021 — на 10,6%. Это объяснили нежеланием граждан терять часть заработной платы. Еще 10,2% признались, что больничный лист им не дает оформить работодатель, а 6,6% и вовсе опасаются увольнения.

Кроме того, 51,7% опрошенных пожаловались на то, что их работодатели не уделяют им должного внимания. Уточняется, что чем меньше компания, тем реже ее сотрудники оформляют больничный лист. Отказывают себе в этом 62,9% работающих в дистанционном формате и 55,9% тех, кто имеет комбинированный режим. Те, кто работает в офисе или на предприятии, обходятся без больничного листа в 36,1% случаев.

Согласно исследованию, чаще всего на ногах болезнь переносят люди в возрасте от 18 до 24 лет, а также от 40 до 49 лет.

До этого в Белгородской области сотрудники ФСБ выявили группу медицинских работников, которые выдали фиктивные листы временной нетрудоспособности на 1,5 млрд руб.

Ранее на Урале чиновницу уволили после побега на спортивный марафон вместо больничного.

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