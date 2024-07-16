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Жители Краснодара рассказали о громких хлопках над городом

В Краснодаре сообщили о громких хлопках в небе над городом

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Shutterstock

Громкие хлопки, похожие на взрывы, прозвучали в воздушном пространстве Краснодара. Об этом сообщает Telegram-канал «Чп Краснодара и края».

Других подробностей не приводится.

16 июля врио главы Курской области Алексей Смирнов сообщил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на один из домов в поселке Теткино Глушковского района, ранение получил местный житель.

В Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшую ночь уничтожили 13 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над пятью регионами РФ.

Уточнялось, что девять беспилотников уничтожили над Ростовской областью, один — над Белгородской областью, один — над Курской областью, один — над Воронежской областью и один — над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова.

Также сообщалось, что в ночь на 16 июля силы ПВО отразили ракетную атаку со стороны ВСУ на Мариуполь. Отмечается, что все шесть воздушных целей были сбиты. Предварительно, это были дальнобойные ракеты.

Ранее при обстреле ВСУ белгородского села и Шебекино пострадали местные жители.

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