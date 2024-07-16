В Кремле высказались о замедлении работы WhatsApp

Кремлю неизвестно о замедлении мессенджера WhatsApp в ряде регионов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мне неизвестно об этом», — заявил он.

Песков также предположил, что это могут быть меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет, подчеркнул представитель Кремля.

13 июля депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что россиянам не нужно верить инсинуациям о том, что работа мессенджеров WhatsApp иTelegram, а также видеохостинга YouTube в России уже замедлена.

По словам Горелкина, в случае с YouTube за ухудшение скорости и качества работы ответственна компания Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России.

12 июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России ведется замедление работы WhatsApp, однако решений о блокировке мессенджера нет.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция.