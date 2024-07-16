Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле высказались о замедлении работы WhatsApp

Песков не располагает данными о замедлении работы WhatsApp в регионах России

close
100%
Shutterstock

Кремлю неизвестно о замедлении мессенджера WhatsApp в ряде регионов страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Мне неизвестно об этом», — заявил он.

Песков также предположил, что это могут быть меры, связанные с антитеррористической борьбой. Но никакого замедления нет, подчеркнул представитель Кремля.

13 июля депутат Госдумы Антон Горелкин заявил, что россиянам не нужно верить инсинуациям о том, что работа мессенджеров WhatsApp иTelegram, а также видеохостинга YouTube в России уже замедлена.

По словам Горелкина, в случае с YouTube за ухудшение скорости и качества работы ответственна компания Google, которая перестала обслуживать кэширующие сервисы на территории России.

12 июля член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин заявил, что в России ведется замедление работы WhatsApp, однако решений о блокировке мессенджера нет.

Ранее в WhatsApp появилась новая функция.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами