Школьник из Дагестана изнасиловал брата

Подростка из Дагестана подозревают в изнасиловании собственного брата. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

В полицию обратилась мать-одиночка с тремя детьми. По данным источника, она заявила, что ее шестнадцатилетний сын надругался над младшим братом в сарае год назад, но об этом женщина узнала только сейчас.

Россиянка пришла в отдел вместе со старшим сыном, он признал вину в произошедшем. Правоохранители возбудили уголовное дело. На данный момент подозреваемый находится в изоляторе.

Известно, что юноша уже обращал на себя внимание правоохранительных органов. Педагоги в учебном заведении нередко жаловались на его поведение. Молодой человек состоит на учете.

До этого в Ленобласти мужчина восемь лет насиловал дочь и падчерицу 2013 и 2006 года рождения соответственно. Сам россиянин не признал свою вину, но на его причастность указывали доказательства.

Мужчину приговорили к 22 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии строгого режима.

Ранее в Петербурге знакомый предложил наркотики школьнице и изнасиловал после употребления.